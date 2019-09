Den britiske kanalen BBC fikk komme og se i delstaten Rakhine i Myanmar. For to år siden flyktet flere hundre tusen rohingyaer fra Myanmar til Bangladesh. Nå er landsbyene deres i området fjernet. De er erstattet av politibygninger, regjeringsbygninger og leire for flyktninger, ifølge BBC.

Kanalen så fire steder der sikkerhetsanlegg er bygget der det tidligere var landsbyer. Folkegruppa rohingya bodde i landsbyene. De er muslimer.

Myndighetene i delstaten ville vise seg fram for verden. Det var hensikten med besøket fra BBC. Myanmar ville vise at de er klar til å ta imot rohingyaene som flyktet.

BBC fikk ikke lov til å filme eller intervjue folk uten tillatelse fra politiet.

– Men vi kunne se klare bevis. Rohingya-samfunn har blitt bevisst utslettet, melder kanalen.

Minst 40 prosent av rohingyaenes landsbyer er fjernet. Det melder det australske instituttet Strategic Policy Institute. Det gjelder landsbyene som ble ødelagt i 2017. Da hadde hæren i Myanmar en aksjon mot folkegruppa. Instituttet har undersøkt bilder fra satellitter.

Styrker fra regjeringen drev over 700.000 rohingyaer på flukt. De dro til Bangladesh. Det skjedde siden august 2017. Hæren drepte mange muslimer, ifølge meldinger. Verdens-organisasjonen FN kalte det etnisk rensing. Det betyr å drepe mange fra en bestemt folkegruppe.

Myanmar nekter for at de har drevet etnisk rensing og folkemord. Myndighetene nekter nå for at de har bygget anlegg. Det er på steder hvor rohingyaene hadde sine landsbyer. Det sier de til BBC.

BBC har kontaktet regjeringens talsmann. De ønsket å få en kommentar til det de fant ut. Men de har ikke fått noe svar.