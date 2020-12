Sier vaksinen er klar til bruk før jul

EMA er legemiddel-byrået i Den europeiske union (EU). De vil prøve å få godkjent en vaksine mot korona før jul. Det skjer etter press fra Tyskland, sier kilder til avisa Bild.

Regjeringen i Tyskland vil at vaksinen fra Pfizer og Biontech skal bli godkjent før jul. De vil at datoen fra godkjenning skal være 23. desember. Ikke 29. desember som var planen. EU skal være enige om å gjøre som Tyskland vil.

– Vi vil starte vaksinasjon i Tyskland. Vi vil starte før slutten av året, sier Jens Spahn. Han er helseminister i Tyskland.

Nyhetsbyrået AP har spurt Spahn om han har fått beskjed om at vaksinen vil bli godkjent før jul. Spahn sier at det har han fått.

– Ellers ville jeg ikke sagt det, sier han. Men han legger til at det først gjelder når EU også sier det er klart.

Tyskland mener saken haster. Både fordi det kan redde liv. Men også fordi det kan virke som at EU er i dårligere stand til å få ting gjort enn USA og Storbritannia. Der er allerede vaksinen godkjent.

Det er også enda en årsak til at saken haster for Tyskland. Selskapet Biontech er fra landet. Og Tyskland har brukt flere hundre millioner Euro på å lage vaksinen. Det er også stadig mer smitte i Tyskland igjen. Det gjør at landet kan bli nødt til å stenge ned igjen.