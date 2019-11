To russere sluppet fri i Litauen

Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko slipper å sone mer av straffen de er dømt til. De var i fengsel i Litauen. Russerne er dømt for å ha spionert. Litauens president har benådet dem. Det melder presidentens kontor på sine hjemmesider. Avisa VG skrev først om saken i Norge.

Russland sier at de vil svare på benådningen. Det sier sjefen for russisk etteretning til nyhetsbyrået Interfax.

– Etter hva jeg vet, vil vi gjengjelde tiltakene, sier Sergej Narysjkin,

Det var ventet at president Gitanas Nauseda ville benåde russerne. Hensikten er at de kan byttes mot norske Frode Berg og to litauere. De er dømt for å ha spionert i Russland.

Det er ventet landene vil bytte fangene snart.

Litauens president har varslet en pressekonferanse senere fredag.

– Jeg har ingenting mer å si om dette nå. Vi vil svare på mulige spørsmål snart, sier Antanas Bubnelis til nyhetsbyrået Baltic News Service (BNS). Det er presidentens talsperson.

Frode Berg jobbet tidligere som grense-inspektør ved grensa mot Russland. Han er pensjonist. Han ble pågrepet i Moskva i Russland i desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få ham til Norge. Den siste tiden har de jobbet sammen med Litauen. Russiske spioner sitter i fengsel i landet. Dermed har det kommet en mulighet for å få Frode Berg med i et bytte av fanger.

I forrige uke vedtok parlamentet i Litauen en ny lov. Den handler om å bytte spioner. Loven kan gjøre det mulig å få Frode Berg hjem.