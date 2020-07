Trump sier valget i USA kanskje bør bli utsatt

Trump har flere ganger hevdet at post-stemmer er utrygt. Det gjør han også denne gangen. Han skriver at han synes det er bra hvis folk som er hindret fra å møte opp kan stemme. Men han er mot at alle skal stemme på nett eller med brev.

Les også: Her møter Trump velgerne sine igjen

Hvis alle skal stemme på den måten, mener Trump at valget blir historisk. Det vil bli det mest unøyaktige og uredelige gjennom alle tider. Det skriver han i en melding på det sosiale mediet Twitter.

– Hvis alle skal stemme med brev, kommer årets valg til å bli det mest unøyaktige og uredelige valget i historien. Det vil være en stor skam for USA. Kanskje vi bør utsette valget til folk kan stemme på en riktig og trygg måte?, spør han de som leser meldingene han poster på Twitter.

Les mer: Trump er sint på Twitter

Trump har flere ganger antydet at valget i høst kan bli ordnet slik at han taper. Han sier post-stemmer gjør det lettere å jukse i valget. Men så langt er det ingen bevis på at post-stemmer fører til mer juks i valg, skriver nyhetsbyrået NTB.

Valget skal etter planen skje 3. november. Det er bestemt av Kongressen i USA. Uten et nytt valg kan ikke Trump være president lenger enn til 19. januar. Ifølge nyhetsbyrået AP er USAs grunnlov helt klar. Den nye president-perioden begynner senest 20. januar. Da må det være valgt president.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???