Verden protesterte mot rasisme

Søndag var gatene i Barcelona, Madrid, London, Brussel, København og Roma fylt av titusenvis av mennesker. De viste sin avsky mot rasisme og diskriminering. De støttet bevegelsen Black Lives Matter i USA.

Protestene startet som følge av George Floyds dødsfall. Afro-amerikaneren døde av behandlingen han fikk av politiet. Det skjedde i Minneapolis i USA.

Lørdag var det demonstrasjoner i flere andre europeiske byer, i Australia og i USA. I George Floyds hjemland var det få meldinger om uro. Titalls tusen mennesker demonstrerte i USA. Kanskje så mange som over hundre tusen.

Demonstrantene samlet seg i Philadelphia, New York, Atlanta, Los Angeles, San Diego, Seattle og flere andre byer. De krevde store endringer i samfunnet.

Mange hadde på seg munnbind. Ofte med slagord som «Jeg får ikke puste».

Det var det 46 år gamle Floyd sa. Det var da han i nesten ni minutter lå på bakken med et kne presset mot nakken. Det førte til at han døde for nesten to uker siden.

Søndag var Folkets Plass i Roma full av høylytte, men fredelige demonstranter. De lyttet til paroler og holdt opp håndlagde plakater. Der sto det budskap som «Svarte liv betyr noe» og «Det er et hvitt problem». De fleste hadde munnbind for å beskytte seg mot korona-viruset.

Også i resten av Europa har de fleste protestene vært rolige. Fredag demonstrerte også flere tusen i Oslo.