WHO advarer mot dating-apper

Verden klarer ikke å hindre at folk smittes av kjønns-sykdommer. Kampen mot disse sykdommene går for sakte, mener Verdens helse-organisasjon (WHO). Dating-apper og mer sex har skylda, mener organisasjonen.

– Folk blir mer avslappet når det kommer til å beskytte seg. Det er farlig i en tid der det har blitt lettere å ha sex. Det har skjedd på grunn av ting som dating-apper, sier Teodora Wi. Hun ekspert på kjønns-sykdommer i WHO.

Dating-apper er apper som setter folk i kontakt med hverandre. Noen bruker appene til å få seg kjæreste. Andre bruker dem for å finne noen å ha sex med. Tinder er en kjent dating-app.

Hver dag registreres en million nye tilfeller av kjønns-sykdommer, ifølge WHO. Det gjelder sykdommer som kan behandles, som klamydia, gonore, syfilis og infeksjonen trichomonas. I 2016 ble omtrent like mange tilfeller registrert hver dag. Det samme gjelder for 2012.

Wi i WHO sier at folk kan ha blitt mindre flinke til å bruke kondom. Det kan ha skjedd etter at flere får medisiner som virker mot virus.

Noen sykdommer som overføres via sex, er vanskelige å oppdage. Årsaken er at kroppen ikke viser tegn på sykdom i begynnelsen. WHO advarer mot disse sykdommene. De kan føre til alvorlige varige sykdommer. Det kan være hjerte-sykdommer eller sykdommer i nervesystemet. Det kan skje dersom infeksjonene ikke behandles.

– Vi ser på det som en skjult epidemi. En stille epidemi, en farlig epidemi, sier Melanie Taylor i WHO. Hun er ekspert på sykdommer som overføres seksuelt.