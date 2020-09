Flere sier Norge bør ta imot flere familier fra Moria

Regjeringen sier at Norge skal ta imot 50 asylsøkere fra Moria-leiren. Det skjer etter at den brant natt til onsdag. Men flere mener regjeringen burde sagt ja til å ta imot flere.

– Det er en lettelse at vi endelig er blant landene som bidrar. Men 50 er et et veldig lavt tall når 13.000 står uten hjem, håp og helsehjelp. Mange norske kommuner sier de har kapasitet og vilje til å ta imot mange ganger flere, sier Une Bastholm. Hun er leder i Miljøpartiet De Grønne.

Basholm sier ifølge nyhetsbyrået NTB at de vil ta imot 10 ganger flere enn regjeringen vil. Hun får støtte fra Rødt og Sosialistisk Venstreparti. De tre partiene vil at Norge skal ta imot 500.

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) er glade for at regjeringen nå skal hente barn fra Moria. Men de mener det er for få, og at det skjer for sent.

– Det er på høy tid at regjeringen gjør noe. Men det er for lite, for sent, sier Ann-Magrit Austenå. Hun er generalsekretær i Noas. Austenå sier at det er problemer som ikke løser seg av at Norge sender penger. Dette er en en av de som krever at alle land i Europa jobber sammen.

Norge må jobbe for å få resten av Europa til å ta imot flere. Men Norge bør ta inn flere selv også. Over hundre norske kommuner har tatt ansvar og er villige til å ta imot flyktninger, sier Henriette Killi Westhrin. Hun er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

– Det kommer ingen kvoteflyktninger, og det kommer nesten ingen asylsøkere nå. Vi kan ta imot 50 fra Moria alene, sier Katrine Nødtvedt til kanalen NRK. Hun er byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen.

– Det er flaut at vi setter grensa ved 50 personer. Det er minst 13.000 som står uten hjem, helsehjelp og er i en akutt situasjon, sier hun.

Også i Oslo er politikerne klare for å ta imot flere.

– Oslo har vært tydelige, og jeg vil gjenta det i dag. Vi er klare til å ta imot så mange flyktninger som regjeringen ber oss om, sier Marianne Borgen. Hun er ordfører i Oslo.

Det er ennå ikke kjent hvordan det skal bli bestemt hvem som skal få komme til Norge. Det er også usikkert når de kan komme til landet. Borgen mener det burde blitt hentet flere.

– Over 125 kommuner har tidligere sagt at Norge bør bidra til å evakuere Moria-leiren, sier hun. Borgen minner om at det tallet er fra før brannen. Hun tror situasjonen vil bidra til at flere vil hjelpe til.

Men noen er også mot at Norge skal hente folk fra Moria. En av dem er Jon Helgheim i Fremskrittspartiet. Han mener ingenting blir løst av at Norge henter asylsøkere fra leiren. Da vil leirene bare bli fylt opp på nytt, sier han. Helgheim mener årsaken til at folk er på flukt må være løst først.

– Disse 50 vi henter er ikke reelle flyktninger. Reelle flyktninger er dem som har det verst. Disse har hatt råd til å betale menneskesmuglere og kjøpe seg en historie, sier Helgheim til avisa Dagbladet. Han mener Norge bør si nei til å hente asylsøkere fra Moria-leiren.