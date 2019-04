Hva skjer med barna i Syria og Irak?

Politikere i regjeringen i Norge er uenige. Hva skal de gjøre med norske barn i Syria og Irak?

Kvinner og barn lever i leirer for flyktninger. De har bodd i områdene som ble styrt av terrorgruppa IS. Flere fra Norge dro til Syria for å støtte IS.

Myndighetene er usikre på hvor mange i leirene som er norske. 40 barn har mor eller far som bodde i Norge. De bodde i Norge før de begynte å støtte IS. Dette anslår norsk politi. En kvinne har også bedt om å få komme hjem.

Silje Hjemdal er fra Fremskrittspartiet (Frp). Hun åpner for at Norge kan hente barn fra Syria og Irak. Men da må foreldrene si ja til å gi barna fra seg.

Hun tror at foreldrene sier nei.

– Jeg følger med på diskusjonene om dette. Det finnes ingen enkle svar, skriver hun i en e-post til nyhetsbyrået NTB.

Folk som har støttet IS, kan straffes. Det må helst skje i områdene der de gjorde det straffbare, mener regjeringen.

Hjemdals parti Frp er en del av regjeringen.

Norge bør ikke prioritere å hente barna. Det har Jon Engen-Helgheim sagt til kanalen NRK. Han er også fra Frp.

Myndighetene skal ta vare på barna, hvis de kommer til Norge, mener han.

Regjeringen er delt. De er uenige om barn av IS-krigere og konene deres.

Norge må finne en løsning. Det mener Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre. Det mener også Kristin Ørmen Johnsen i Høyre.

– Det er mange barn i verden som vokser opp i leirer. Men ikke norske barn. Og ikke under disse forholdene, sier hun til NTB.

Saken er vanskelig, synes hun.

– Vi skal snakke for barna, sier hun. Politikeren synes det er et problem at vi skal se på at barn lider.

– Vi kan ikke sitte stille og se på det. Spørsmålet er hva vi skal gjøre, sier Johnsen.

Hans Fredrik Grøvan i KrF sier at det haster.

– Barn må kunne komme til Norge. Det gjelder barn som er norske statsborgere, sier han.

– Barna er uskyldige, sier Grøvan til NTB.

Venstre er også med i regjeringen.

– Barna lever i en leir med dårlige forhold. Dette haster, sier han.

Norske myndigheter jobber sammen med andre land. Det sier Ine Eriksen Søreide til avisa Aftenposten. Søreide er utenriksminister.

Norge må hjelpe barna. Det har flere organisasjoner sagt. Redd Barna er en av disse. De advarer mot å skille mødre og barn. Det skriver avisa Vårt Land.