Jobber for å kunne åpne grenser i Norden fra 15. juni

Regjeringen jobber for at folk skal kunne reise i Norden uten at de må i karantene etterpå. Det sier helseminister Bent Høie.

– Vi har fått til en løsning. Den er med Danmark. Og vi jobber med å få til noe tilsvarende med de andre landene i Norden, sier Høie til nyhetsbyrået NTB.

Les mer: Fra 15. juni kan folk reise til Danmark

– Smittesituasjonen er veldig ulik i de ulike delene av våre naboland. Og vi tenker at man kan forholde seg til ulike deler i nabolandene. Vi kan se på mer enn bare selve grensen mot et land, sier han.

Det kan gi håp for de over 12.400 nordmennene som har hytte i Sverige. Over 5.500 av dem har skrevet under på et opprop der de krever et klart svar på om de kan få bruke hyttene sine i sommer, uten at de må i karantene etterpå. Mange har hytte i Västra Götaland. Der er det ifølge svensk statistikk få personer som er smittet av korona.

– Vi vil unngå unødvendige grenser i Norden, sier Høie.

Les også: Snakker med andre land om å åpne grensene

Nordmenn er viktige for svensk turisme. En av fire turister i Sverige er norske. Derfor har Sverige bedt Norge om å gjøre om på reglene. De vil ha en åpen grense mellom regioner med lite smitte.

– Det er jo dette som er vårt forslag. Dette er løsningen vi har funnet med Danmark. Det ønsker vi å få til med Sverige, sier Høie. Han sier også at han må snakke med den svenske helseministeren om temaet først.

Målet er å få til en felles løsning før 15. juni. Men Høie sier at dette også er avhengig av hva myndighetene i de andre landene tenker. De må også bli enige om hvor lite smitte det skal være til å si at det er lite nok. Det må til for at folk skal vite når de skal la være å reise til et sted, forklarer Høie.

Les mer: Kan bli egne regler for svensker som vil til Norge

Tyskland har endret reiserådene til 30 land i Europa. De har sluttet å fraråde tyskere å reise til disse landene fra 15. juni. Høie sier at Norge fortsatt fraråder folk å reise til store deler av Europa og verden.

– Tidsplanen er at man skal gjøre en ny vurdering 20. august. Det blir en ny vurdering for Norden 15. juni. For andre europeiske land 20. juli. Den tidsplanen gjelder fortsatt, sier Høie.

Han minner om det som skjedde i vinter.

– Hvis et land med lite smitte åpner for at folk kan komme fra hele Europa, så vil folk møtes. De som kommer kan være fra steder med mer smitte. Det skjedde i Nord-Italia og i Alpene. Og det må vi ikke glemme, sier Høie.