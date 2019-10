Ba om utsettelse mot sin vilje

EU-president Donald Tusk har fått to brev fra Storbritannias statsminister Boris Johnson. I det ene ber Johnson om at utmeldingen fra Den europeiske union (EU) utsettes igjen. Denne gangen i tre måneder. I det andre brevet ber han om det motsatte.

– Jeg vil nå begynne å høre med EU-lederne om hvordan vi skal reagere. Det skrev Tusk på nettsamfunnet Twitter lørdag kveld.

Johnson har ikke skrevet under på brevet der han ber om utsettelse.

Lørdag ettermiddag stemte det britiske Parlamentet over et forslag. Forslaget gikk ut på å tvinge Johnson til å be om enda en utsettelse. Flertallet stemte for forslaget.

Johnson har skrevet under på det andre brevet han sendte. Der skriver Johnson at han tror enda en utsettelse vil være feil.

– Storbritannia og partnerne i EU sine interesser og forholdet mellom oss kan bli ødelagt. Det er dersom brexit utsettes igjen, skriver Johnson. Han ber om at saken avgjøres.

Tusk skal høre hva de andre EU-lederne mener om utsettelsen. Samtidig skal Johnson prøve å få Parlamentet til å stemme over den nye avtalen om brexit. Det vil han prøve å få til i begynnelsen av denne uka. Han og EU ble enige om avtalen torsdag.

– Jeg har fortsatt tro på at vi kan ende prosessen 31. oktober, skriver han.

– Faktisk har mange av dem som stemte imot i dag, sagt at de støtter avtalen. De er for å inngå den uten en utsettelse, skriver han.

Mandag blir det debatt om den nye avtalen. Og kanskje også en ny avstemning om brexitavtalen. Det sier Jacob Rees-Mogg. Han er partiet De konservative sin parlamentariske leder.

Johnson har lovet at han skal få Storbritannia ut av EU 31. oktober. Enten det er med eller uten en avtale.

Storbritannia har bedt om en utsettelse på tre måneder. Den nye datoen for brexit kan dermed bli 31. januar 2020.

Lørdag sa Johnson at han har tenkt å holde løftet sitt.

– Jeg vil ikke forhandle fram en utsettelse med EU. Loven krever heller ikke at jeg gjør det, sa Johnson.

De 27 landene i EU må si «ja». Det er dersom brexit skal utsettes igjen.

Emmanuel Macron er president i Frankrike. Frankrike ønsker ikke at brexit skal utsettes igjen. Det sier Macrons kontor.

Storbritannia skulle egentlig forlatt EU 29. mars i år. Men britene fikk utsatt datoen til 31. oktober. Det var for at landet skulle unngå brexit uten en avtale med EU.