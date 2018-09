Forklarer seg etter anklager om overgrep

Verden

Brett Kavanaugh skal bli ny dommer i høyesterett i USA. Det ønsker president Donald Trump.

Men så ble Kavanaugh anklaget for forsøk på voldtekt. Professoren Christine Blasey Ford sa at Kavanaugh prøvde å voldta henne. Det skal ha skjedd på en fest på 1980-tallet.

To andre kvinner forteller om lignende ting. I dag (torsdag) skal Brett Kavanaugh forklare seg i Senatet. Senatorer skal stille spørsmål. Også Ford skal svare på spørsmål. Det skjer klokken 16.00 norsk tid. Utspørringen skal sendes direkte på TV.

Mange trodde at Kavanaugh ville bli godkjent som dommer. Men så kom alle anklagene. Det kan bety trøbbel for Trump. Det er ikke sikkert at Trump vil ha Kavanaugh som dommer likevel. Det sa presidenten under en pressekonferanse onsdag.

– Jeg vil følge med, sa Trump. Presidenten vil høre hva kvinnen har å si.

Kavanaugh sier han er uskyldig. Han kaller anklagene for «groteske». Han mener at noen vil hindre ham i å bli dommer i høyesterett.

Politikere i Det republikanske partiet satser fortsatt på Kavanaugh. De håper han kan godkjennes snart.