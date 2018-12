Kleskjeder skal slutte å slippe ut klimagasser

Selskaper som lager klær skal slutte å slippe ut klimagasser. H&M, Hugo Boss, Puma, Adidas og Levi's er blant disse selskapene.

Målet er at selskapene skal stoppe og slippe ut klimagasser før 2050. Selskapene sier også at de vil slippe ut mindre klimagasser innen 2030.

Det melder selskapene i en pressemelding. Meldingen kom samtidig som verdens-organisasjonen FN arrangerer et møte om klima.

Møtet arrangeres i byen Katowice i Polen.

Målet for møtet er å bli enig om regler. De skal brukes for å nå målene i Paris-avtalen.

Avtalen handler om klimapolitikk. Og hva verden må gjøre for å slippe ut mindre klimagasser. I 2016 skrev 175 land under på denne avtalen.

Til sammen vil 43 fabrikker som lager klær jobbe for dette. Målet er at disse fabrikkene skal ha null utslipp i løpet av 2050.

Selskaper som lager klær slipper ut mye av gassen CO2. Cirka ti prosent av klimagassene som slippes ut i verden kommer fra kles-industrien. Det melder FN.

Miljøet blir skadet både av produksjonen og transporten av klær. Det skader fordi vi bruker kjemikalier og vann. Og vi slipper ut for mye av gassen CO2.

FNs klimasjef Patricia Espinosa er fornøyd med avtalen. Hun mener den er unik.

– Mote-industrien er alltid foran når den skal vise sin tolkning av verdens kultur. Jeg er glad for at industrien går foran her også. Og bidrar til å slippe ut mindre klimagasser, sier Espinosa.