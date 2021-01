Kom seg inn med kjemisk stoff

Demonstranter har okkupert Kongress-bygningen i USA. De tvang seg inn sent onsdag kveld. I bygget var politikere. De som skulle stemme over resultatet av valget på president. 20. januar overtar Joe Biden. Demonstrantene støtter president Donald Trump.

Politifolk voktet Kongressen. Det var også sperringer rundt bygningen. Likevel kom folk seg inn med makt.

Washingtons politisjef sier at demonstrantene brukte et kjemisk middel. Slik tok de seg forbi politiet og inn i kongress-bygningen. Poliiet startet ved 23.30-tiden på en aksjon mot demonstrantene. Hensikten er å få demonstrantene ut igjen.

Klokken 23.45 var bygningen sikret. Det sa sikkerhetssjefen i Kongressen. Det skriver Huffington Posts kongressreporter.

En kvinne ble skutt inne i Kongressen tidligere onsdag kveld. Hun skal ha dødd av skadene hun fikk, ifølge kanalen NBC.

Situasjonen var rett før midnatt fortsatt dramatisk og uoversiktelig. Politikerne har bedt om hjelp fra soldater. Nasjonalgarden er på vei. Det er også funnet eksplosiver to steder i Washington DC.

Stemningen utenfor Capitol Hill er fortsatt spent. President Donald Trump får skylda for opprøret. Han kom tidligere onsdag med en oppfordring til sine støttespillere. Han ba dem om å gå mot kongress-bygningen i Washington.

Rundt 30.000 demonstranter skal være med på demonstrasjonene. Noen kaller det som har skjedd, for et kuppforsøk. Bilder viser at flere demonstranter tok seg helt inn i bygningen.

Det er kraftige skader på bygningene på stedet. Fere av opprørerne sier til kanalen CNN at dette bare er starten. De vil fortsette i dagene som kommer.

Visepresident Mike Pence ble fulgt i sikkerhet. Salen i Kongressen ble evakuert.

Flere politifolk skal være skadd som følge av volden.

Folk i byen er pålagt å holde seg inne. Hensikten er å roe ned opptøyene.

USAs neste president er Joe Biden. Han kaller det et angrep på demokratiet.

President Donald Trump ba etter hvert sine støttespillere om å dra hjem. Han la ut en video på sosiale medier. Da snakket han også om at valget var stjålet fra ham. Både Facebook og YouTube har fjernet videoen.