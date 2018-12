Marokkanerne sender støtte etter drapene

Sosiale medier er fylt med meldinger fra marokkanere. Over 4.000 mennesker har lagt inn kommentarer med støtte til Maren Uelands mor.

Norske Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble drept i Marokko. Det skjedde da kvinnene var på fjelltur sammen. Myndighetene knytter drapene til terror. Fire menn er pågrepet i saken.

Mange marokkanere har skrevet omtrent det samme: «Som marokkaner er jeg dypt sjokkert av denne hendelsen. Jeg er oppriktig lei meg for det som hendte i Marokko. Jeg håper de mistenkte får som fortjent. Vi aksepterer ikke slike handlinger i vårt land.» skriver nyhetsbyrået NTB.

«Hele det marokkanske folk er så lei oss for det som hendte med henne», står det i én melding.

«Vi er såååååååå lei oss for det som hendte i vårt land. Unnskyld», skriver en annen.

Maren Ueland var 28 år gammel. Louisa Vesterager Jespersen var 24 år gammel. De to studerte sammen i Bø i Telemark. De var i Marokko for å gå på tur i Atlas-fjellene. Begge var turvante og opptatt av sikkerhet.

Også det norske utenriks-departementet har fått e-post. Det har også kommet meldinger på sosiale medier. Meldingene er fra vanlige marokkanere.

– Dette er hilsener fra folk som ønsker å fortelle hvor forferdelig de synes det er. Og de gir uttrykk for sympati og medfølelse, sier Frode O. Andersen i UD. Han sier det er svært sjeldent departementet mottar slike meldinger.

Han mener at denne saken også gjør inntrykk på folk i Marokko.

Også statsminister Erna Solberg og den danske statsministeren har kommentert drapene.

En ung, marokkansk mann stilte seg nylig foran den danske ambassaden i Rabat. Han bar på en enkel plakat. Der sto ordet «unnskyld», skriver Morocco World News. Bildet av mannen og plakaten er blitt delt av mange i sosiale medier. Ifølge nettavisen planlegges det en stille protest lørdag. Den skjer foran både Norges og Danmarks ambassade i Marokko. Det er til ære for de to unge kvinnene som ble drept.

Ueland og Jespersen ble funnet drept ved en sti mandag. Den ligger på vei mot fjellet Toubkal. Begge kvinnene var utsatt for ekstremt vold.

Tirsdag ble en mann pågrepet i Marrakech. Han var mistenkt for drapene. Tre andre menn ble pågrepet på en buss torsdag.

En video er lagt ut av de fire mennene. Der sier de at de støtter terror-gruppa IS. Myndighetene i Marokko sa torsdag kveld at videoen er ekte.

En annen video viser det som skal være drapet på en av kvinnene. Men dette er ikke bekreftet av myndighetene i Marokko, Norge eller Danmark. Norske Kripos forsøker å få denne videoen fjernet fra nettet.

Nå advarer norske myndigheter folk om å gå alene i fjellene i Marokko.