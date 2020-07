Nord-Korea sier nei til å møte USA

Kim Yo-jong sier det er unødvendig å ha et møte mellom landene nå. Donald Trump sa tidligere denne uka at han gjerne møter Kim Jong-un igjen. Han ville gjøre det hvis han «mener det er nyttig».

Trump er president i USA. Han har møtt Kim to ganger. Flere har lurt på om Trump ville prøve å få til et møte før valget i USA i november.

Men i Nord-Korea er det lite interesse for å møte Trump.

– Vi har ikke behov for å møte USA akkurat nå. Et slik møte vil nok bare bli brukt til kjedelig skryt. Det vil bare handle om at noen har et behov for å vise hvor stolte de er, sier Kim Yo-jong. Det skriver det statlige nyhetsbyrået KCNA i Nord-Korea.

Kim Yo-jong er søsteren til Kim Jong-un. Hun har fått en viktigere rolle i landet det siste året. Noen sier hun kan bli den neste lederen av Nord-Korea.

Hun sier det er uaktuelt å avslutte landets atomprogram nå. Det er ikke mulig, sier hun. Og de vil bare snakke om det hvis USA gjør store tiltak som ikke kan gjøres om på.

Hun nevner ingen tiltak, men USA har 28.500 soldater i Sør-Korea. USA har også soldater og krigsskip i Japan og andre steder i området rundt Stillehavet. Nord-Korea har sagt at landet trenger atomvåpen. De sier det er for å skremme USA fra å gå til krig mot landet.