Trump avlyser besøk til Danmark

USAs president Donald Trump avlyser sitt planlagte statsbesøk til Danmark. Han sier årsaken er at Danmark ikke vil selge Grønland.

– Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk. Men statsminister Mette Frederiksen sier at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland. Da vil jeg utsette møtet, skriver presidenten på Twitter.

Trump skulle besøkt Danmark 2. og 3. september. Han var invitert av danske dronning Margrethe.

Politiet og det danske kongehuset har jobbet hardt lenge for å forberede besøket.

Trump skrev også at han så fram til et nytt møte i framtiden.

Lene Balleby jobber for det det danske kongehuset. Hun sier at de ble overrasket over avlysningen. Det skriver kanalen Danmarks Radio.

Dansk politi har jobbet hardt før besøket.

– Det har vært jobbet på spreng hos politiets etterretningstjeneste (PET). Det har også København-politiet og Rikspoltiet gjort, sier Claus Oxfeldt i Politiforbundet.

Trump får kritikk etter avlysningen. Både fra folk i USA og internasjonalt.

– Det er helt absurd. Slik behandler man ikke en alliert, sier Cory Booker til kanalen CNN. Han er senator for Det demokratiske partiet.

– Det viser ikke USA i et godt lys internasjonalt, sier han.

Europa-forsker Thomas Wright skriver på Twitter at «dette ikke er morsomt lenger».

– Danske tropper kjempet sammen med USA i Afghanistan og Irak. 50 dansker døde, sier Wright. Han mener at Trump krenker deres minne.

I forrige uke innrømmet Trump at han ville kjøpe Grønland. Årsaken er den viktige plasseringen til øya. Det kan også være mye naturressurser der. Men statsminister Mette Fredriksen i Danmark har sagt at Grønland tilhører grønlenderne. Og at det er uaktuelt å snakke om et salg. Grønland er styrt av Danmark.