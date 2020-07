Fra i dag får folk reise mer som normalt igjen

Siden midten av mars har folk i Norge blitt bedt om å holde seg hjemme. Siden har det blitt åpnet sakte for at folk kan reise litt lenger.

Folk fikk først lov til å dra på hytter i andre kommuner igjen. Så kom rådet om at folk kunne legge planer for en ferie i hele Norge.

For en måned siden sa myndighetene i Norge at de fleste landene i Norden var trygge nok. Men Sverige måtte vente.

Onsdag får folk lov til å reise til mye av Europa, nesten som normalt. Slik er det også for tre områder sør i Sverige. Men mesteparten av landet har fortsatt for mye smitte. Da sier myndighetene i Norge at de fraråder reiser dit.