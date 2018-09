Barn sliter fortsatt på mottak i USA

Verden

President Donald Trump har gjort det vanskeligere for barn som kommer over grensa til USA. Nå må barn som kommer alene, gi et fingeravtrykk for å registere seg. Mange av barna har familie i landet fra før av. Flere av familiene er der ulovlig. Det gjør at familiene til barna ikke tør å melde seg for å hjelpe dem.

I sommer hadde folk i USA fått nok . Foreldre ble fratatt barna sine ved grensa. I noen av leirene ble det meldt om at barn ble slått. Trump endret på reglene igjen. Barn skulle ikke lenger settes i andre mottak enn foreldrene sine. I det siste har flere barn fått se foreldrene sine igjen. Men reglene ble ikke endret for familier som allerede var skilt fra hverandre.

Fremdeles sitter flere barn alene på mottak rundt om i landet. Det blir bare flere av dem, melder avisa New York Times.

Over 12.000 barn sitter alene i slike leire for tiden. Årsaken er ikke at flere barn kommer over grensa alene. Årsaken er politikken til Trump, skriver avisa. New York Times har fått se en rapport. Snart er leirene helt fulle, skriver den. Leirene kalles internerings-leire. Flere av dem er kun for barn.

Nasjonalforsamlingen i USA reagerer kraftig på nyheten, melder avisa.