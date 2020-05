Krever gratis vaksine for alle

Vi venter på en vaksine mot covid-19 (korona-viruset). Alle skal kunne få tak i den. Den må være gratis for alle folk i alle land.

Det krever flere verdens-ledere i et opprop. Også tidligere ledere er med på kravet. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Sør-Afrikas president og Pakistans statsminister er blant de 140 som har signert brevet.

Det er sendt før årsmøtet i Verdens helse-organisasjon (WHO). Det skjer neste uke.

– Vi ber om at helse-ministere støtter en folke-vaksine mot denne sykdommen, står det.

Når en sikker og effektiv vaksine er utviklet, så må den bli produsert raskt i stort antall. Den må bli tilgjengelig for alle folk, i alle land, gratis, står det i brevet.

Vaksinen skaper allerede bråk i Frankrike. Selskapet Sanofi sa at USA skulle få de første vaksinene. Sanofi driver med legemidler.

Sjefen i det franske selskapet sa at USA hadde førsterett. Det var fordi de hadde bidratt til å betale for vaksinen. Torsdag tok selskapet tilbake det de sa. De forsikret om at en vaksine vil bli tilgjengelig for alle land.

Norge skal satse på samarbeid med andre land. Det har statsminister Erna Solberg tidligere sagt. De vil ikke prøve å skaffe fordeler eller kjøpe selskaper.

Norge har forpliktet seg til å gi 13 milliarder kroner. Pengene skal brukes på arbeid med vaksine.

EU-kommisjonen vil også ha et samarbeid.

– Vaksinen mot covid-19 bør være et felles gode, sa talsmann Stefan de Keersmaecker torsdag.