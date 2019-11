– Frode Berg skal hjem så snart det er mulig

Frode Berg slapp fri fra russisk fengsel fredag. Han er i Litauen. Der er han sammen med advokaten sin og folk fra norske myndigheter. Berg har sittet fengslet i to år. Han er dømt for spionasje. For kort tid siden ble han benådet.

– Frode Berg kommer hjem så snart som praktisk mulig, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag. Hun og utenriksminister Ina Eriksen Søreide forklarte hva som hadde skjedd.

– Frode Berg er nå en fri mann. Han har sittet fengslet i to år før han ble benådet av Russland. Han ble utvekslet klokka 11 i dag, sa statsministeren. Det skjedde på grensa mellom Russland og Litauen.

Russland fikk hjem to fanger fra Litauen. Til gjengjeld slapp Russland Frode Berg fri.

Norske myndigheter kommer til å følge ham til Norge når han ønsker å reise hjem. Foreløpig er det uklart nøyaktig når det skal skje.

Både statsministeren og utenriksministeren har snakket med Berg på telefon. Han har også snakket med familien sin. Familien sa tidligere fredag at de er lettet.

Statsministeren sa at det har vært to tøffe år for Berg.

– Denne saken har vært en stor belastning for Frode Berg, hans familie og hans nærmeste. Han vil nå bli gjenforent med sin familie. Han har hatt to vanskelige år i fengsel. Det er godt at han nå er en fri mann, sa Solberg. Hun sier at hun ønsket Berg velkommen hjem.

Solberg takket også presidenten i Litauen og politikerne for deres mot og hjelp. Dette gjentok hun på engelsk til utenlandsk presse som var møtt fram til pressekonferansen.

Den norske diplomaten Karsten Klepsvik og Bergs norske advokat Brynjulf Risnes møtte Berg på grensa. Det fortalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Det blir også sørget for nødvendig oppfølging av ham, sa hun. Berg skal sjekke helsa. Han må også få norsk pass.

Statsministeren sa at norske myndigheter i to år har forsøkt å få Berg hjem. Men det har vært utfordrende.

Folk som jobber ved ambassaden i Moskva har i mellomtiden besøkt Berg så ofte de har fått lov. Det har vært omtrent to ganger i måneden, slik avtalen mellom Russland og Norge sier. Berg har også fått mat og annet han har trengt i fengselet. Men de har ikke gitt noe svar på når han skulle få komme hjem.

– Ambassaden har hatt så tett kontakt med Berg som russiske myndigheter har gitt lov til, sa Solberg.

Søreide sa at vennskapet mellom Litauen har vært viktig i denne saken. Det samme er at Norge og Litauen snakker sammen i forsvars-samarbeidet Nato.

Det er foreløpig usikkert når Berg vil dra til Norge.

– Det er opp til ham når han vil reise hjem. Men vi vil hjelpe ham hvis han har behov for det, sa Søreide. Norge vil også transportere ham hjem hvis han vil.

Statsministeren sa også at Berg vil få oppfølging hjemme i Norge dersom han ønsker det.